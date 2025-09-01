En pleine course-poursuite, il s’arrête dans une station-service et fait le plein d’essence

Il a profité de son avance. En pleine course-poursuite avec la police, un homme a pris le temps de s’arrêter faire le plein d’essence ce vendredi à Los Angeles (États-Unis), rapporte la chaîne locale ABC 7.



Le suspect a été repéré par les forces de l’ordre à bord d’une voiture volée et a été pris en chasse par plusieurs véhicules ainsi qu’un hélicoptère de la police peu avant 22 heures. L’homme roulait jusqu’à 160 km/h dans les rues de la ville, grimpant sur les trottoirs et slalomant entre les autres voitures.



À un moment, les fonctionnaires qui le poursuivaient ont ralenti et ont suivi le suspect de plus loin. C’est là que le chauffard en a profité pour s’arrêter dans une station-service. Filmé par les caméras de l’hélicoptère qui le traquait encore, il a fait le plein du réservoir en toute vitesse, une casquette sur la tête et un tissu couvrant son visage pour ne pas être reconnu.



La course-poursuite a ensuite repris de plus belle. Arrivé sur un pont, le suspect est sorti du véhicule et a pris la fuite à pied. La voiture volée a fini sa course dans un poteau électrique tandis que l’homme disparaissait dans la nature, probablement en grimpant à bord d’un autre véhicule. Selon les informations des forces de l’ordre, il n’a toujours pas été retrouvé à ce jour.