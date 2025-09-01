En pleine course-poursuite, il s’arrête dans une station-service et fait le plein d’essence


Libé
Lundi 1 Septembre 2025

Autres articles
Il a profité de son avance. En pleine course-poursuite avec la police, un homme a pris le temps de s’arrêter faire le plein d’essence ce vendredi à Los Angeles (États-Unis), rapporte la chaîne locale ABC 7. 

Le suspect a été repéré par les forces de l’ordre à bord d’une voiture volée et a été pris en chasse par plusieurs véhicules ainsi qu’un hélicoptère de la police peu avant 22 heures. L’homme roulait jusqu’à 160 km/h dans les rues de la ville, grimpant sur les trottoirs et slalomant entre les autres voitures.

À un moment, les fonctionnaires qui le poursuivaient ont ralenti et ont suivi le suspect de plus loin. C’est là que le chauffard en a profité pour s’arrêter dans une station-service. Filmé par les caméras de l’hélicoptère qui le traquait encore, il a fait le plein du réservoir en toute vitesse, une casquette sur la tête et un tissu couvrant son visage pour ne pas être reconnu.

La course-poursuite a ensuite repris de plus belle. Arrivé sur un pont, le suspect est sorti du véhicule et a pris la fuite à pied. La voiture volée a fini sa course dans un poteau électrique tandis que l’homme disparaissait dans la nature, probablement en grimpant à bord d’un autre véhicule. Selon les informations des forces de l’ordre, il n’a toujours pas été retrouvé à ce jour.


Lu 70 fois

Tags : course-poursuite, plein d’essence, station-service

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Economie - 01/09/2025

Masse monétaire : Un accroissement annuel de 7,7% en juillet 2025

Masse monétaire : Un accroissement annuel de 7,7% en juillet 2025
https://etudiantafricain.com/
Agenda
    Aucun événement à cette date.
Inscription à la newsletter
services
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication