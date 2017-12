En attendant les matches de mise à jour le Hassania conforte son statut de leader

Pas moins de trois nuls blancs ont sanctionné les débats des rencontres disputées le week-end dernier et comptant pour la 12ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1.

Une manche qui, bien entendu, n’a eu aucune incidence sur le classement avec un Hassania d’Agadir qui garde les commandes même s’il a été accroché par le RCOZ qui s’est produit pour la première fois dans le stade municipal d’Oued Zem. Le nul blanc ne reflète aucunement la physionomie de cette confrontation emballée par les deux protagonistes, avec une mention spéciale pour les locaux qui sont parvenus à stopper leur série de contre-performances.

Au classement provisoire, le HUSA, qui n’accuse aucun match en retard, reste leader avec 23 points, alors que le RCOZ n’a pas bougé d’un pouce, partageant la 11ème place avec l’OCK (13 pts) en droit de se targuer de sa bonne opération après avoir forcé l’issue de parité du côté d’Al Hoceima face au Chabab Rif local. Le CRA, quatrième du classement, n’a pas tardé à trouver le chemin des filets, scorant d’entrée par Ayoub El Malouki avant que les visiteurs n’égalisent à l’heure de jeu par l’entremise d’Ayman Hassouni.

La mauvaise passe du FUS se poursuit, en étant tenu en échec à la maison par un OCS (0-0), bien peinard pour le moment au milieu du tableau. Nul blanc également à l’issue de la partie ayant mis aux prises le CAK avec l’AS FAR, deux formations qui viennent de remercier leurs entraîneurs respectifs.

Pour sa part, le DHJ s’est contenté de l’essentiel, prenant le meilleur sur le KACM par 1 à 0, but de Saimon Msuva à la 56ème minute. Les Doukkalis ont pu rectifier le tir après leur défaite devant le Raja, confortant ainsi leur statut de dauphin avec 20 unités au compteur, alors que les Marrakchis dont les performances fonctionnent en dents de scie ont chuté d’un rang pour se retrouver cinquièmes en compagnie de l’OCS.

Le carton de la journée est à mettre au compte de la RSB qui a surclassé le RAC par 4 à 0, buts signés Larbi Naji (20è), Enes Sipovic (26è), Issoufou Dayou (36è) et Hamdi Laachir (79è). Au classement, le Racing continue de patauger en bas du tableau (15ème avec 8 pts), au moment où la Renaissance de Berkane, coachée par Mounir Jaouani qui a conduit l’équipe à sa troisième victoire d’affilée, est 7ème (15 pts) exaequo avec l’IRT.

A propos du club tangérois, il devait affronter hier le WAC, alors qu’aujourd’hui à 15 heures au Complexe Moulay Abdellah, la page de cette 12ème journée sera tournée avec la tenue de la rencontre MAT-Raja.

Il y a lieu de signaler en dernier lieu que deux matches de mise à jour sont programmés au cours de cette semaine. Ainsi, mercredi à 14h30 au stade d’Honneur à Oujda, la RSB jouera le FUS (5ème j) tandis que jeudi à 15h00 au Complexe Moulay Abdellah, le Wydad se mesurera au Chabab d’Al Hoceima.