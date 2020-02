En-Nesyri donne vie au FC Séville

L’international marocain Youssef En-Nesyri a sauvé son équipe du FC Séville de la défaite, jeudi soir en Roumanie face à Cluj dans le cadre des seizièmes de finale aller de l’Europa League.

L’attaquant marocain, qui a fait son entrée en jeu à la 73ème minute, a inscrit le but égalisateur de l’équipe andalouse dix minutes plus tard (1-1).

Il s’agit de la première réalisation de l’international marocain dans cette compétition continentale.

Le FC Séville, vainqueur à cinq reprises de l’Europa League a concédé l'ouverture du score, sur penalty, par Ciprian Deac (59e).

L’équipe andalouse devrait confirmer ce résultat lors du match retour au Sanchez Pizjuan.

Formé à l’Académie Mohammed VI de football, En-Nesyri a marqué la saison dernière neuf buts avec Leganés, devenant le meilleur buteur historique de l’équipe madrilène.

Auteur de quatre buts cette saison avec Leganés, En-Nesyri a été l’une des recrues les plus chères de l’histoire de l’équipe madrilène. Il a rejoint Leganés en provenance de Malaga en contrepartie de plus de cinq millions d’euros.

Il a rejoint en janvier dernier le FC Séville qui a payé sa clause libératoire estimée à 20 millions d’euros.