En-Nesyri auteur d'un doublé contre Başakşehir

Futsal



La sélection marocaine de futsal s’est imposée face à son homologue lettone par 2 buts à 0, en match amical disputé dimanche à la salle couverte du Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, près de Salé.

Les buts marocains lors de cette rencontre amicale, la deuxième entre les deux sélections en cette fin de semaine, ont été inscrits par Soufiane El Mesrar et Mohamed Reda Madih.

La sélection marocaine s’était imposée (6-3) lors du premier match, disputé vendredi dernier.



Botola Pro D1



L’Olympic de Safi s’est imposé sur la pelouse du Maghreb de Fès par 1 but à 0, dimanche en match de la 14-ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Le but de la victoire des visiteurs a été inscrit par Salaheddine Errahouli au temps additionnel (90+9).

Grâce à cette victoire, l’OCS s’est hissé à la neuvième place avec 18 points. Le MAS reste troisième, ex aequo avec le Wydad de Casablanca (22 pts).



Championnat D2

Voici les résultats de la 9ème journée de la Botola Pro D2 de football:



OCK-RAC : 2-3

WAF-CJBG : 2-1

RBM-USMO : 1-1

MCO-OD : 0-0

KACM-RCOZ : 1-0

CAYB-KAC : 0-0

JSM-CAK : 1-1

USYM-SM :3-2



Classement



1-RBM : 18 pts

2-USYM : 17 pts

RAC : 17 pts

4-KACM : 16 pts

5-CJBG : 15 pts

6-USMO : 13 pts

7-OD : 12 pts

CAYB : 12 pts

9-SM : 11 pts

WAF : 11 pts

11-KAC : 10 pts

12-JSM : 9 pts

CAK : 9 pts

14-RCOZ : 8 pts

15-OCK : 5 pts

MCO : 5 pts.