El Karouani décisif contre l'Ajax

Auteur de deux passes décisives, l’international marocain Souffian El Karouani a guidé Utrecht vers une victoire précieuse (2-1) face à l’Ajax Amsterdam, dimanche, lors d’un match comptant pour la 12e journée du championnat des Pays-Bas.



Le Lion de l’Atlas s’est particulièrement illustré sur coups de pied arrêtés, confirmant son rôle clé dans le dispositif utrechtois. Très en vue sur son couloir gauche, Souffian El Karouani a superbement servi, sur un corner parfaitement dosé, son coéquipier Matisse Didden (45e+1), qui a logé le ballon d’une tête puissante dans la lucarne gauche de Remko Pasveer.



Au retour des vestiaires, El Karouani a récidivé. Sur un coup franc excentré, il a de nouveau délivré un centre précis repris de la tête par Sebastien Haller (54e), permettant à Utrecht de doubler la mise.



L’Ajax, malgré une nette possession de balle et la réduction du score de Mika Godts (56e) sur une frappe lointaine, n’a jamais réussi à renverser la dynamique d’un match maîtrisé par les hommes de Ron Jans de bout en bout.



Durant cette rencontre, El Karouani s’est encore distingué par sa justesse technique et son apport offensif constant. Présent sur toutes les phases arrêtées, il a été un poison permanent pour la défense adverse, multipliant les centres dangereux et les récupérations hautes.



El Karouani, en grande forme cette saison, est désormais auteur de deux buts et meilleur passeur de l’Eredivisie avec huit passes décisives. Le défenseur marocain confirme sa montée en puissance et s’impose comme l’un des artisans majeurs du renouveau d’Utrecht.

