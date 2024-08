El Haddadi à Leganés, El Arouch à Botafogo et Zaroury à Lens

Dari rejoint Attiyat Allah et Sélim au National du Caire

L'international marocain Mounir El Haddadi vient de s'engager avec le CD Leganés, a annoncé le club espagnol."Le CD Leganés a conclu un accord avec l'attaquant marocain Mounir El Haddadi (28 ans) afin de s'attacher ses services pour deux saisons", indique l'équipe de la banlieue madrilène, jeudi, dans un communiqué.L'attaquant des Lions de l'Atlas, qui possède une grande expérience en Liga, a fait ses débuts avec le FC Barcelone lors de la saison 2014-2015, en remportant avec le club catalan la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des champions.Mounir arrive à Leganés avec plus de 350 matches officiels à son actif en dix saisons au championnat d'Espagne, en ayant porté le maillot de différents clubs, dont Valence, Deportivo Alavés, FC Séville, Getafe et Las Palmas.De son côté, le milieu de terrain Mohamed El Arouch, qui évoluait au sein de l'Olympique Lyonnais (OL), a signé au Botafogo, a annoncé mercredi le club brésilien.Agé de 20 ans, le joueur franco-marocain a signé un contrat jusqu'en juin 2026, précise Botafogo, club basé à Rio de Janeiro et appartenant au groupe Eagle Football de John Textor, qui n'est autre que le président de l'OL.Mohamed El Arouch part libre, mais avec un intéressement de 50% sur une éventuelle future vente pour le club français, dans lequel il a évolué presque toute sa carrière."Botafogo pourra compter sur le jeu de Mohamed El Arouch. (...) Joueur de talent, à fort potentiel et ayant évolué en équipe de France de jeunes, El Arouch arrive motivé au Glorioso avec un contrat valable jusqu'à la fin du mois de juin 2026. Bienvenue dans ta nouvelle maison, El Arouch !", a écrit le club carioca sur son site.Selon la presse brésilienne, Mohamed El Arouch est à Rio de Janeiro depuis le début du mois d'août et s'entraîne déjà avec le reste de l'équipe, actuellement leader du Championnat du Brésil, sous la houlette d’Arthur Jorge.Enfin, le joueur marocain Anass Zaroury s'est engagé avec le RC Lens, jusqu'en 2028, en provenance de Burnley FC, a annoncé le club français."Technicité et vivacité sur les côtés! Après deux saisons outre-Manche du côté du Burnley FC, Anass Zaroury (23 ans) vient compléter le secteur offensif lensois", écrit le RC Lens dans un communiqué."Doué pour le dribble, doté d’une bonne vision du jeu et habile devant le but, le feu follet marocain s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2028", ajoute-t-on.En 2022, Zaroury avait débarqué en Angleterre en provenance de Charleroi. En 28 matchs, l'international marocain (4 sélections) a marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives pour les Clarets. Il a été prêté la saison dernière à Hull City.Racing Club de Lens a terminé la saison 7ème du classement de Ligue 1.