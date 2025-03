Effets bénéfiques des récentes pluies sur l'agriculture et les ressources hydriques dans la région de Souss-Massa

Les récentes pluies salvatrices qui se sont abattues sur la région de Souss-Massa auront des retombées positives sur le secteur agricole et les ressources hydriques, a indiqué le chef de la Division de développement des filières agricoles à la Direction régionale de l'agriculture, Lhcen Jabi.



Le cumul de ces précipitations bienfaitrices au titre de la saison agricole en cours oscille entre 81 et 200 mm, avec une augmentation significative en comparaison avec la saison agricole précédente durant la même période, s'est félicité M. Jabi dans une déclaration à la MAP.

Il a, dans ce sens, noté que ces pluies abondantes ont eu un impact important sur les retenues des barrages ayant enregistrés plus de 10 millions de m3.



M. Jabi a aussi affirmé que ces précipitations abondantes et générales ont contribué, notamment, à atténuer l’impact de la sécheresse qu'a connue le Maroc ces dernières années, à renforcer la nappe phréatique, à irriguer les cultures pluviales, et à raviver l'espoir des agriculteurs quant à l'actuelle campagne agricole, marquée par des pluies tardives et irrégulières.

Le taux de remplissage des retenues d’eau et l’alimentation progressive des nappes phréatiques auront un impact positif sur les cultures printanières et les arbres fruitiers, a-t-il souligné.



Ces précipitations auront également un impact favorable sur la croissance de la couverture végétale dans la région, qui comprend une importante superficie de pâturages, garantissant des ressources fourragères abondantes pour le bétail, allégeant ainsi les charges des éleveurs.

En effet, ces conditions climatiques favorables ont redonné le sourire aux agriculteurs qui espèrent désormais une bonne saison agricole.



Dans ce sens, Rachid Oubrik, agriculteur dans la Commune de Sidi Bibi (province de Chouka Ait Baha) s’est félicité de ces précipitations tant attendues, après un début de saison difficile marquée par une rareté des pluies, mettant en avant leur rôle déterminant dans la préservation des cultures et l’amélioration des conditions de l’élevage.



Dans ce contexte, il a exprimé sa joie et son optimisme, notant que les importantes pluies qui se sont abattues récemment sur la région augurent d’une saison agricole prometteuse.

Selon les données du Conseil de la région, Souss Massa est considérée comme la première région primeuriste et agrumicole du pays avec un PIB de 17,3% et un total de 451.165 Ha de terres cultivées, dont 106.664 Ha équipés en système d'irrigation goutte à goutte.



L’agriculture de la région a connu un développement remarquable grâce au Plan Maroc Vert, et a bénéficié de nombreux projets structurants tant en amont qu’en aval de la chaine de valeur, notamment le projet de sauvegarde du périmètre El Guerdane, le Programme national d’économie de l’eau d’irrigation, et la valorisation et la labellisation des produits de terroirs.



La stratégie agricole telle que conçue dans le cadre du Plan Agricole Régional, a pour principal objectif d’assurer le développement d’une agriculture compétitive et durable, à travers le recours à l’équilibre entre les utilisations et les apports en eau renouvelables par le développement des ressources hydriques, l’économie de l'eau et l’amélioration du service d’eau.



Il s'agit aussi du développement de l’agriculture moderne pour qu’elle puisse occuper une place importante dans les marchés extérieurs, à travers la promotion des filières de haute productivité et valeur ajoutée, outre l’accompagnement de l'agriculture traditionnelle via le développement de nouvelles opportunités modernes et prometteuses et la promotion des produits de terroir.