Echange enrichissant entre des jeunes étudiants marocains et l'ambassadeur de Hongrie

L'ambassadeur de Hongrie au Maroc, Miklós Tromler, a rencontré, jeudi à Rabat, de jeunes étudiants marocains issus de divers horizons pour un échange enrichissant autour de thématiques éducatives et culturelles.



Organisée dans le cadre des Rencontres diplomatiques de la communauté "Youth & Diplomacy Network", cette rencontre vise à mettre en lumière le rôle de l’éducation dans la diplomatie culturelle, à valoriser l'engagement des jeunes et à renforcer les passerelles entre les deux pays à travers le savoir et la jeunesse.



Dans une déclaration à la MAP, M. Tromler a mis en avant l'importance de la coopération éducative entre le Maroc et la Hongrie, évoquant notamment le programmes de bourse "Stipendium Hungaricum" et diverses initiatives bilatérales en matière d’éducation, tel le programme d'échange à Budapest récemment organisé par l'ambassade de Hongrie à Rabat et "Youth & Diplomacy Network".



Il a également souligné que l'éducation constitue un levier de rapprochement entre les deux pays, ajoutant que le programme d'échange permet chaque année à 165 étudiants marocains de poursuivre leurs études universitaires à Budapest.



Rappelant que la coopération scientifique maroco-hongroise est actuellement "meilleure que jamais", l'ambassadeur de la Hongrie a fait savoir que pour l'année universitaire 2025-2026, un total de 5.700 candidatures marocaines ont été reçues, témoignant de l'intérêt croissant pour les études en Hongrie.



Pour leur part, les étudiants ayant bénéficié de cet échange ont fait part de l'importance des apprentissages académiques, des découvertes culturelles, outre l'impact personnel et collectif de cette aventure intéressante.



Exprimant leur grande satisfaction quant à cette expérience enrichissante aussi bien sur les plans académique que personnel, ils ont relevé qu'elle leur a permis de promouvoir la culture marocaine auprès de la communauté hongroise et de s'enquérir de près de la richesse de la culture hongroise.