Duel à distance entre le Wydad et le Raja

La Botola Pro D1 de football se poursuivra en cette mi-semaine pour le compte de la 27ème journée qui sera marquée par le duel à distance entre le Wydad, leader, et le Raja, dauphin du concours. Ce mercredi soir en simultanée, l’on suivra avec grand intérêt les oppostions RSB-WAC et Raja-OCS dont les coups d’envoi seront donnés à partir de 19h15. Les Rouges, qui mènent le bal avec 56 points au compteur, auront à en découdre avec une formation berkanie, bien peinarde au sixième poste, assurée de sa présence la saison prochaine en Coupe de la Confédération, mais qui aura à cœur de stopper l’élan wydadi, histoire d’apaiser la tension dans la demeure après la colère des dirigeants du club qui n’ont pas apprécié du tout le relâchement des joueurs ces derniers temps. Le WAC, avisé donc, estsommé de sortir un match plein s’il veut regagner le bercail avec les points de la victoire et conserver son avance, pour le moment de trois longueurs,sur le Raja qui, comme précité, se produira à la maison contre l’OCS. Les Verts, accrochés lors de la précédente manche par le Chabab de Mohammédia, n’ont d’autre choix que la victoire s’ils veulent recoller au WAC et continuer à entretenir l’espoir de ravir le titre. Sauf que ça ne sera pas une mince affaire devant une équipe safiote qui, avec un butin ne dépassant pas les 29 points, n’est pas encore tirée d’affaire, tout comme d’ailleurs bon nombre de mal barrés. C’est le cas notamment du Youssoufia de Berrechid, avant-dernier du classement, qui sera à la rude épreuve de l’IRT bien loin d’être à l’abri des affres de la relégation. Le Hassania d’Agadir qui partage la 11ème loge avec l’Ittihad de Tanger (30 pts) se déplacera à Khouribga pour jouer l’OCK, un abonné du milieu du tableau, au moment où le DHJ, après une longue série de contre-performances, doit se ressaisir en accueillant un FUS auréolé de son tout dernier succès face aux lauréats de la Coupe de la Confédération, la RSB s’entend. Le dernier match programmé mercredi mettra aux prises la JSS et le SCCM, alors que jeudi, le sommet du bas du tableau aura pour protagonistes le MCO, 14ème (27 pts) et le RCOZ, lanterne rouge (22 pts), mais qui s’est ressaisi lors des trois derniers actes, avec deux victoires du côté du complexe OCP à Khouribga sur le Raja et l’IRT et un match nul en déplacement face à l’équipe de Soualem. La page de cette journée sera tournée après la tenue de la confrontation AS FAR-MAS. Un choc, certes, à huis clos mais à grand enjeu entre deux clubs qui se disputent la troisième place,synonyme d’une participation à la C2 continentale.