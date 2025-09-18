-
Driss Lachguar préside les travaux du Congrès provincial de Laâyoune
Libé
Jeudi 18 Septembre 2025
Sous le thème : « Mobilisés, engagés pour remporter le défi du développement et de l’intégrité territoriale », le Premier secrétaire, Driss Lachguar, préside le Congrès provincial USFP/Laâyoune ce vendredi 19 septembre 2025 à partir de 17 heures 30 minutes à la place de la municipalité – Commune d’Al Marsa.
