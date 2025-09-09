Driss Lachguar préside les Congrès provinciaux USFP/Chefchaouen et USFP/Larache

-
Conférence de presse de l’USFP pour présenter son mémorandum sur la réforme du système électoral
-
Driss Lachguar préside le 7ème Congrès provincial USFP/Tanger-Asilah
-
En tant qu’opposition responsable et patriotique, nous sommes et serons toujours du côté de la vérité et de la justice
-
Driss Lachguar préside le 4 ème Congrès provincial USFP/M’diq-Fnideq
«Point de développement sans dignité et justice sociale et spatiale», tel est le thème choisi pour ce congrès.
Dimanche à 17 heures à la salle Errabii (aux environs de Chorfa Al Atlassia), Driss Lachguar présidera les travaux du 6ème Congrès provincial USFP/Larache ayant pour thème «La crédibilité de l’action politique, une garantie pour la réalisation de la justice spatiale et du développement durable».