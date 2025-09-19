-
Khémisset a été scindée en deux circonscriptions électorales afin de consacrer une hégémonie au préjudice des dispositions de la Constitution
Driss Lachguar préside le Congrès provincial USFP/Khémisset...
Driss Lachguar : L’action féminine ittihadie revêt une importance stratégique dans le processus de consolidation de la démocratie dans notre pays
Mémorandum de l’USFP sur la réforme du système électoral
Driss Lachguar préside le Congrès provincial USFP/Tarfaya
Sous le thème : « Le développement de nos provinces du Sud au cœur de nos convictions patriotiques », le Premier secrétaire, Driss Lachguar, préside les travaux du Congrès provincial de Tarfaya, le samedi 20 septembre 2025 à partir de 16 heures 30 mn dans la salle du Centre culturel, derrière le siège de la province.
