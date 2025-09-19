Driss Lachguar préside le Congrès provincial USFP/Tarfaya

Sous le thème : « Le développement de nos provinces du Sud au cœur de nos convictions patriotiques », le Premier secrétaire, Driss Lachguar, préside les travaux du Congrès provincial de Tarfaya, le samedi 20 septembre 2025 à partir de 16 heures 30 mn dans la salle du Centre culturel, derrière le siège de la province.