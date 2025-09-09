Driss Lachguar préside le 7ème Congrès provincial USFP/Tanger-Asilah

«Pour un développement ouvert sur l’espace méditerranéen et atlantique», tel est le thème choisi pour le 7ème Congrès provincial USFP/Tanger-Asilah qui sera présidé par le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar.



Les travaux de ce Congrès auront lieu ce vendredi à partir de 18 heures au complexe culturel Ahmed Boukmakh à Tanger.