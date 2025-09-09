Driss Lachguar préside le 4 ème Congrès provincial USFP/M’diq-Fnideq

Le Premier secrétaire, Driss Lachguar, présidera, ce soir à partir de 18 heures à la salle Chems Zohour à Fnideq, les travaux du 4ème Congrès provincial USFP/M’diq-Fnideq.



Ce Congrès sera placé sous le thème « Point de développement sans reconsidération de l’action politique ».