Election du Maroc aux instances de l'UPU

L'élection du Maroc au Conseil d’administration de l’Union postale universelle (UPU) et sa réélection au Conseil d’exploitation postale (CEP) pour la période 2026–2029 consacre la place du Royaume comme acteur majeur du développement postal international, a indiqué le Groupe Barid Al-Maghrib.



Cette double élection, qui a eu lieu lors du 28e Congrès postal universel, tenu récemment à Dubaï, traduit aussi la confiance accordée par les pays membres à l’expertise du Royaume et confirme le rôle moteur que joue Barid Al-Maghrib dans l'évolution du secteur, aussi bien à l’échelle régionale qu’internationale, précise le Groupe dans un communiqué.



Le Maroc rejoint ainsi l'instance des 41 pays membres du Conseil d'administration, chargée de superviser les travaux de l'UPU entre les Congrès, et conserve sa présence au sein du Conseil d’exploitation postale, composé de 48 pays et responsable des questions techniques et opérationnelles, ajoute la même source, notant que cette élection du Royaume dans les deux organes décisionnels de l’UPU est une reconnaissance de la pertinence de sa stratégie de modernisation, de digitalisation et de diversification des services postaux.



En marge des travaux du Congrès de Dubaï, le Groupe Barid Al-Maghrib et la Poste Syrienne ont procédé à la signature d’un protocole d’accord de coopération, qui vise à renforcer les échanges entre les deux institutions, à travers notamment le développement de services postaux modernes, la promotion des transferts électroniques, la coopération en matière de commerce électronique et le partage d’expertise technique et opérationnelle.



Au début des travaux du Congrès, Barid Al-Maghrib et Saudi Post ont signé deux accords stratégiques majeurs visant à accompagner la croissance du e-commerce et à optimiser les flux logistiques entre le Maroc et l'Arabie Saoudite.



Par ces initiatives, Barid Al-Maghrib confirme son rôle de catalyseur au sein de l'UPU et son ambition de consolider des partenariats structurants au service de l’intégration économique régionale et mondiale, conclut le communiqué.