Vendredi 26 Septembre 2025

OPCVM : 1.041,7 MMDH de souscriptions à fin août
Les souscriptions aux titres des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) se sont chiffrées à 1.041,7 milliards de dirhams (MMDH) au cours des huit premiers mois de 2025, contre 787,6 MMDH durant la même période de 2024, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

De leur côté, les rachats se sont élevés à 949 MMDH au lieu de 751,5 MMDH, soit une collecte nette de 92,6 MMDH, précise BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire, publié à l'issue de la 3ème réunion trimestrielle de son Conseil de l'année 2025.

S’agissant des indices de performance, ils ont été en hausse en août pour l’ensemble des fonds, avec des taux allant de 2,8% en glissement annuel pour les OPCVM monétaires à 46,1% pour les fonds actions.

L’actif net des OPCVM est ressorti à fin août à 806,6 MMDH, en augmentation de 23,5% par rapport à fin décembre 2024.

A l’exception des OPCVM contractuels qui ont accusé un repli de 30,3% de leur encours, les autres catégories d’OPCVM ont enregistré des hausses allant de 12,9% pour les fonds obligataires moyen et long terme à 55,9% pour ceux actions.
 
 

Tags : août 2025, OPCVM, souscriptions

