Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Douanes : Plus de 100,7 MMDH de recettes en 2025

Jeudi 29 Janvier 2026

Douanes : Plus de 100,7 MMDH de recettes en 2025
Autres articles
Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 100,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2025, en hausse de 9,1% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).

Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 105 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de décembre 2025.

Ainsi, les recettes nettes des droits de douane ont atteint 17 MMDH, en amélioration de 6,6%. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont établies, quant à elles, à 63,25 MMDH à fin décembre dernier, en hausse de 8,2% sur une année. La TVA sur les produits énergétiques a enregistré une baisse de 3,9% et celle sur les autres produits une augmentation de 10,6%.

Concernant les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles se sont chiffrées à plus 20,47 MMDH (+14,3%), compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 61 MDH à fin décembre 2025.

Libé

Lu 126 fois

Tags : 2025, Douanes, recettes

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe