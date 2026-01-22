Douanes : Plus de 100,7 MMDH de recettes en 2025

Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 100,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2025, en hausse de 9,1% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).



Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 105 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de décembre 2025.



Ainsi, les recettes nettes des droits de douane ont atteint 17 MMDH, en amélioration de 6,6%. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont établies, quant à elles, à 63,25 MMDH à fin décembre dernier, en hausse de 8,2% sur une année. La TVA sur les produits énergétiques a enregistré une baisse de 3,9% et celle sur les autres produits une augmentation de 10,6%.



Concernant les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles se sont chiffrées à plus 20,47 MMDH (+14,3%), compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 61 MDH à fin décembre 2025.