Compensation : Les émissions de dépenses reculent de 32,2% en 2025

Les émissions de dépenses au titre de la compensation se sont établies à 16,62 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, en baisse de 32,2% par rapport à une année auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).



Ces émissions représentent un taux de réalisation de 97% du total prévu par la loi de Finances 2025, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de décembre 2025.



D'après la même source, les dépenses de fonctionnement émises ont été de 328,4 MMDH, dont 179,7 MMDH ont concerné les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 9,2%.



Les dépenses de matériel ont augmenté de 14% à 80,1 MMDH et les dépenses des charges communes ont enregistré une hausse de 15,8% à 50,3 MMDH.



La part du budget général dans les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux a augmenté de 12,3%, en raison notamment de la hausse des remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'intérieur (plus de 13,9 MMDH) et des restitutions de l'impôt sur les sociétés (3,42 MMDH).