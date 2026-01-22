Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Compensation : Les émissions de dépenses reculent de 32,2% en 2025

Jeudi 29 Janvier 2026

Compensation : Les émissions de dépenses reculent de 32,2% en 2025
Autres articles
Les émissions de dépenses au titre de la compensation se sont établies à 16,62 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, en baisse de 32,2% par rapport à une année auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).

Ces émissions représentent un taux de réalisation de 97% du total prévu par la loi de Finances 2025, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de décembre 2025.

D'après la même source, les dépenses de fonctionnement émises ont été de 328,4 MMDH, dont 179,7 MMDH ont concerné les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 9,2%.

Les dépenses de matériel ont augmenté de 14% à 80,1 MMDH et les dépenses des charges communes ont enregistré une hausse de 15,8% à 50,3 MMDH.

La part du budget général dans les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux a augmenté de 12,3%, en raison notamment de la hausse des remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'intérieur (plus de 13,9 MMDH) et des restitutions de l'impôt sur les sociétés (3,42 MMDH).

Libé

Lu 165 fois

Tags : 2025, Compensation, émissions de dépenses

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe