Division excellence de basketball dames: Consécration du CODM

Le COD Meknès de basketball dames a remporté le titre de la division excellence (2021-2022) à l’issue de sa victoire face à l’AS FAR sur le score de 56 à 44 en finale disputée mercredi à la salle du centre sportif militaire, près de Salé.

Il s’agit du 16ème sacre du COD Meknès en division excellence de basketball dames après plusieurs années d’absence.

Le club de la ville de Meknès est parvenu à conclure la finale avec un large écart de 12 points face aux joueuses de l’AS FAR.

Le premier quart-temps a été caractérisé par une nette domination des joueuses meknassies, qui ont rapidement pris l'avantage pour terminer cette 1ère manche avec un écart de 7 points (18-11).

Dans le deuxième quart-temps, les représentantes de la ville de Meknès ont accentué leur pression sur les Militaires pour conclure sur le score de 30 à 18.

Le 3ème quart-temps a également tourné à la faveur des Meknassies en l’emportant 44 à 22. Cette domination du COD Meknès s’est poursuivie au cours du dernier quart-temps qui a permis aux joueuses du club de la ville ismaélite de décrocher le titre.

Ci-après le palmarès de la division excellence de basketball dames :

1978 : CODM de Meknès

1979 : CODM de Meknès

1980 : CODM de Meknès

1981 : CODM de Meknès

1982 : CODM de Meknès



1983 : CODM de Meknès

1985 : CODM de Meknès

1986 : CODM de Meknès

1987 : CODM de Meknès

1988 : CODM de Meknès

1989 : CODM de Meknès

1990 : CODM de Meknès

1991 : Stade Marocain

1992 : Stade Marocain

1993 : AS Crédit Agricole

1994 : AS Crédit Agricole

1995 : CODM de Meknès

1996 : AS Crédit Agricole

1997 : AS Crédit Agricole

1998 : FUS de Rabat

1999 : FUS de Rabat

2000 : Tihad Sportif Club

2001 : FUS de Rabat

2002 : FUS de Rabat

2003 : FUS de Rabat

2004 : AS FAR

2005 : AS FAR

2006 : AS FAR

2007 : AS FAR

2008 : AS FAR

2009 : Ittihad Tanger

2010 : Amal Essaouira

2011 : Tihad SC

2012 : CODM de Meknès

2013 : CODM de Meknès

2014 : Amal Essaouira

2015 : Amal Essaouira

2016 : KAC Kénitra

2017 : Chaba Rif Al Hoceima

2018 : AS FAR

2019 : Kawkab Marrakech

2020: non disputé 2021 : Kawkab Marrakech

2022 : CODM de Meknès