Division Excellence de basketball : Le dernier carré s ’ annonce sous de bons auspices

L'Ittihad de Tanger s'est qualifié pour les demi-finales de la division Excellence de basketball après sa victoire 76 à 67 contre l'AS Lixus Larache, dimanche soir à la salle Ziaten de Tanger, pour le compte de la 3e et dernière journée des play offs (groupe A).



A la suite de cette rencontre, les Tangérois terminent à la première place du classement avec 11 points, tandis que Lixus Larache, 8 points, occupe la troisième place.

L'autre ticket du carré d'as a été composté par l'AS FAR, qui a battu la veille le Kawkab de Marrakech (89-60).



Les Militaires ont pris la 2è place avec 10 unités, alors que le club de la ville ocre ferme la marche de cette poule avec 6 points.



Dans le groupe B, le Majd Tanger s'est imposé 74 à 64 face au Maghreb de Fès, dimanche à la salle Ziaten de Tanger, pour le compte également de la 3e et dernière journée des play offs.

Suite à ce match, Majd Tanger, 8 points, grimpe à la troisième place du classement, tandis que les Tigres jaunes occupent la quatrième place avec 7 points.

Samedi, l'AS Salé s'est imposée à domicile face à son voisin du FUS de Rabat sur le score de 85 à 75.



Les Pirates de Bouregreg et les Fussistes, qui ont terminé respectivement aux 1ère (11 pts) et 2è places (10 pts), ont atteint les demi-finales.