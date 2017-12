Divin Federer

En ce dimanche du 16 juillet, Roger Federer, 36 ans, a emballé l’histoire avec malice et maestria en portant à huit le record de victoires à Wimbledon et à dix-neuf son nombre de titre en Grand Chelem. Une performance inouïe, dans la lignée de son incroyable année, qui l’aura vu glaner sept titres dont l’Open d’Australie, en écrasant son éternel rival, Rafael Nadal après avoir, pour la première fois de sa carrière, subi une opération en 2016. Une coupure de plus de six mois, où il aura changé d’outils en augmentant la taille du tamis de sa raquette, et surtout décuplé son amour du tennis et sa haine de la retraite.