Midelt

Une secousse, dont l'épicentre est situé dans la commune En-Nzala (province de Midelt), a été enregistrée à 22H11min (GMT), précise le Réseau national de surveillance et d'alerte sismique de l'ING dans un bulletin d'alerte sismique. La secousse ressentie est d'une profondeur de 0,5 km, d'une latitude de 32,43°N et d'une longitude de 4,56°W, ajoute la même source.



DGSN

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dément de manière catégorique les allégations publiées par le site d'informations "Alyaoum24" prétendant que des éléments de la sûreté se sont introduits dans l'appartement où se trouvait la rédactrice en chef du site après avoir procédé à la coupure du courant électrique et de l'alimentation en eau.

En vue d'éclairer l'opinion publique et de rectifier ces allégations non précises, la DGSN souligne, dans un communiqué diffusé lundi, qu'une brigade de la police judiciaire de Rabat, composée notamment de trois policières commandées par une commissaire principale, s'est déplacée lundi après-midi à un appartement au quartier Agdal afin d'exécuter un ordre judiciaire prévoyant l'usage de la force publique pour contraindre plusieurs femmes à comparaître devant la Chambre criminelle près la Cour d'appel de Casablanca.



Rhamna

61 personnes de la province de Rhamna ont bénéficié du 1 au 3 juin d'une caravane médicale de chirurgie de la cataracte, organisée à l'initiative de la délégation provinciale du ministère de la Santé.

Cette campagne médicale, organisée en partenariat notamment avec l'association marocaine des ophtalmologues sans frontières, s'inscrit dans la cadre de la mise en oeuvre de la deuxième phase du plan provincial de la santé en milieu rural à Rhamna, souligne le ministère dans un communiqué.