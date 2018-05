Don de sang

Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux annoncent l'organisation d'une campagne de don de sang dans les moquées de plusieurs villes du Maroc à partir du 1er Ramadan, sous le thème "Et nous poursuivons la campagne pour que la vie continue".

Organisée à l'occasion du mois sacré du Ramadan, sous le signe "Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les Hommes", cette campagne se déroulera dans plusieurs mosquées relevant des villes de Rabat, Temara, Salé, Casablanca, Meknès, El Jadida, Safi, Tanger, Oujda, Agadir, Tétouan, Marrakech, Laâyoune, Taroudant, Béni Mellal, Nador, Errachidia, Ouarzazate, Kénitra, Fès, Taza, Benslimane, Tiznit, Guelmim, Larache et Ksar El Kébir.

Dans un communiqué conjoint, le CNTS et la Fondation exhortent les Marocains à participer massivement à cette campagne, tenue en collaboration avec les délégations des affaires islamiques et les Conseils locaux des oulémas, en vue de réaliser les nobles objectifs estompés.



Dénonciation

La Direction régionale de la santé de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a fermement condamné les agressions verbales et physiques dont étaient victimes mardi des cadres médicaux et des infirmiers de l'hôpital Mohammed V de Tanger, pendant l'exercice de leurs fonctions.

Cité par un communiqué du ministère de la Santé, la direction régionale a indiqué que ces actes ont provoqué un climat de terreur et de panique parmi les citoyens, les patients et les employés de cet établissement de santé et suscité une indignation des professionnels de la santé qui accomplissent une mission humanitaire et font des sacrifices pour dispenser des services de santé et traiter les patients et blessés au sein de cet établissement public.

La direction régionale a également condamné des comportements "odieux et irresponsables", exprimant sa solidarité totale et inconditionnelle avec l'ensemble des victimes de ces agressions. Elle a de même dénoncé la violence, sous toutes ses formes au sein et autour des établissements de santé, faisant part de son soutien à toute décision à prendre par les parties concernées, y compris leur droit à recourir à la justice pour poursuivre les auteurs et obtenir justice.



Arrestation

La brigade de la police judiciaire de Nador a arrêté, jeudi soir, un individu originaire de la ville d'Imzouren pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l'arme blanche à l'encontre d'un fonctionnaire de police.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le mis en cause, âgé de 25 ans, avait agressé à l'arme blanche, le 5 mai dernier, le fonctionnaire de police, de grade d'inspecteur, sans aucune raison, ce qui lui a provoqué une blessure grave au visage, ajoutant que les services de sécurité ont entrepris des investigations et des recherches intensives qui ont abouti à l'interpellation du prévenu, ce jeudi dans un logement situé dans la ville de Béni Ensar.

Le mis en cause a été placé en garde à vue, en compagnie du propriétaire de la maison qui l'avait hébergé, à la disposition de l’enquête menée par les services de la police judiciaire d'Imzouren sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les circonstances de cette affaire, ajoute le communiqué.