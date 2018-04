Fès

Les éléments de la sûreté nationale, en coordination avec la Brigade touristique et la Brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Fès, ont arrêté, lundi, une personne faisant l'objet de 11 avis de recherche pour menace, coups et blessures à l’arme blanche et vol avec violence.

Dans un communiqué, la DGSN indique qu'au cours de cette intervention, les membres de la famille du prévenu ont opposé une résistance farouche aux éléments de police, les empêchant de compléter les procédures d'interpellation et d'arrestation, ce qui a contraint deux agents de police à brandir leurs armes de service comme mesure préventive.

La DGSN fait savoir que le mis en cause et quatre personnes impliqués dans ces actes criminels ont été arrêtés au cours de cette opération, précisant qu'il s'agit de trois frères du prévenu et d'une jeune femme soupçonnée d'entretenir une relation illégale avec le suspect. Au cours de cette intervention, deux policiers, légèrement blessés au niveau de la main et de l'épaule, ont reçu les soins nécessaires, note la même source. Le mis en cause et les quatre autres personnes arrêtées ont été placés en garde à vue.



Berkane

Un inspecteur principal de police relevant de la Brigade de la police judiciaire de Berkane a été contraint, mardi matin, de faire usage de son arme de service pour arrêter trois individus soupçonnés d'appartenir à un réseau criminel s'activant dans la destruction des biens et le vol qualifié dans des locaux résidentiels.

Les éléments de la police judiciaire avaient surpris les trois suspects en flagrant délit de vol qualifié dans une villa, propriété d'un Marocain résidant à l'étranger, ce qui a contraint l'inspecteur de tirer une balle de son arme de service pour mettre en échec cette opération criminelle, indique la DGSN dans un communiqué, précisant que la balle a causé une blessure superficielle au niveau de la main gauche d'un des prévenus. Les éléments de la sûreté nationale ont réussi à récupérer les objets volés lors de cette opération, à savoir deux téléviseurs, quatre couvertures et une valise personnelle, ajoute la même source. Le suspect blessé a été transféré à l'hôpital provincial pour recevoir les soins nécessaires, avant d'être placé en garde à vue avec les autres prévenus.