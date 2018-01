Casablanca

La brigade de la police judiciaire du district de Ain-Sebaa Hay Mohammadi à Casablanca, en coordination avec le service préfectoral de la police judiciaire de la même ville, a procédé, dimanche soir, à l'arrestation de trois individus, dont une fille, soupçonnés de liens avec un réseau criminel actif dans le vol avec violence et menace à l'arme blanche.

Plusieurs victimes, toutes des femmes, ont affirmé avoir été volées sous la menace par trois individus, dont une fille, lorsqu'elles ont pris une voiture blanche qu'elles ont considérée comme grand taxi, indique lundi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)

Les investigations menées à ce sujet, appuyées par l'expertise technique, ont permis l’arrestation des trois mis en cause et la saisie de la voiture utilisée dans ces actes criminels, ainsi que de certains objets volés, ajoute le communiqué.



Marrakech

La police touristique opérant au niveau de la gare ferroviaire de Marrakech a procédé dimanche à l’arrestation d'une personne en flagrant délit de possession d'une quantité de drogue provenant d'une ville du Nord du Royaume.

Selon une source sécuritaire, cette interpellation intervient suite à une opération de surveillance des éléments de la police d’une personne en possession d’un sac suspect contenant la quantité de drogue répartie en neuf sachets, devant être écoulée au niveau de la cité ocre. Le mis en cause a été placé en garde-à-vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet général compétent.



Tanger

La ville de Tanger abritera, du 20 au 22 février prochain, la 4ème édition de la Rencontre Al Boughaz des médias régionaux, sous le thème "Le rôle de la presse régionale dans l'accompagnement de la mise en œuvre de la régionalisation avancée".

Initiée par l'Association "Les amis de la radio et de la télévision pour la culture et la communication", en partenariat avec le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette manifestation verra la participation de journalistes, animateurs et de professionnels des différents médias régionaux et nationaux, a indiqué un communiqué de l'association.

Entre autres, cette rencontre sera émaillée de la remise du prix de la meilleure enquête journalistique portant sur les domaines économique, social, culturel et touristique au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Dans ce cadre, l'association a invité les journalistes désirant participer à ce concours à lui envoyer leurs candidatures.