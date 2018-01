El Jadida

Le service provincial de la police judiciaire à El Jadida est parvenu, dans la matinée de dimanche, en coordination avec les éléments de la police de Bir Jdid, à élucider le meurtre avec préméditation, accompagné de vol qualifié, commis tard dans la nuit de vendredi à l'encontre d’un homme à l’intérieur de son domicile. Les premiers éléments de l’enquête révèlent l’implication présumée de l’épouse de la victime et de son voisin de 33 ans dans la préparation et l’exécution de ce crime à l’arme blanche pour des motifs de vol et d’adultère, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans un communiqué.



Tanger

Les éléments de la douane au port Tanger-Med ont mis en échec, dimanche, une tentative de trafic de devises portant sur une somme d’environ 100.000 euros, a-t-on appris de source douanière.

Lors d’une opération de contrôle, les éléments du service douanier de contrôle des passagers ont avorté une tentative de trafic d’environ 100.000 euros, en possession d’un ressortissant marocain résidant en France qui tentait de faire passer cette somme d’argent de manière illégale vers le territoire national via le port Tanger-Med sans respecter les procédures en vigueur ni disposer d’une autorisation préalable des institutions financières nationales. L’argent saisi était soigneusement dissimulé dans les bagages du mis en cause qui voyageait à bord d’un autocar de transport international.



Fès

Le service provincial de la police judiciaire à Fès a arrêté, dimanche matin, quatre individus aux antécédents judiciaires, pour constitution d'une bande criminelle, vol qualifié et coups et blessures ayant entraîné la mort.

Les mis en cause ont délesté, vendredi dernier, deux jeunes qui se trouvaient sur la route d’Imouzzer dans la banlieue de Fès de leurs téléphones portables, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les suspects ont ensuite récidivé contre un jeune homme qui était en compagnie d’une jeune femme, ajoute la même source, notant que celui-ci a été mortellement agressé lors de cette tentative de vol.

Les investigations menées par les services de police ont permis d’identifier les quatre suspects et leur arrestation, ainsi que la saisie de certains objets volés, souligne la même source.