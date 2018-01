Augmentation de 0,7% des réserves internationales

Les réserves internationales nettes ont enregistré la semaine dernière une hausse de 0,7% pour s'établir à 240,9 milliards de dirhams (MMDH), ressort-il des derniers indicateurs hebdomadaires de Bank Al-Maghrib. En glissement annuel, la baisse des réserves internationales s’est atténuée à 3,3%, relève la même source, faisant savoir qu’au cours de la semaine allant du 28 décembre 2017 au 3 janvier 2018, le dirham s’est déprécié de 0,13% par rapport à l’euro et de 0,21% vis-à-vis du dollar.

Durant cette même semaine, Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 39 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres. Et en tenant compte des 3,2 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME, le montant total des interventions ressort à 42,2 MMDH, selon la Banque centrale.

Bank Al-Maghrib indique en outre que le taux interbancaire s’est situé lors de cette période à 2,30% et le volume des échanges est passé de 6,5 MMDH à 5,8 MMDH.

Revenant sur l’activité de la bourse de Casablanca au cours de cette période, la Banque centrale indique que le MASI s’est apprécié de 1,6% et sa performance annuelle s’est établie à 1%. Quant au volume des échanges, il s’est établi à 2 MMDH contre 5,8 MMDH une semaine auparavant.



Le résultat net de Sothema légèrement

impacté par le dénouement d’un contrôle fiscal

Le résultat net de la société Sothema au titre de l’exercice 2017 sera légèrement impacté par le dénouement d’un contrôle fiscal, a annoncé le laboratoire pharmaceutique marocain. Selon un profit warning publié, vendredi, sur le site web de la Bourse de Casablanca, Sothema a fait l’objet d’un contrôle fiscal durant l’année 2017 portant sur l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu afférents aux années 2013, 2014 et 2015.

Ce contrôle a été dénoué le 27 décembre 2017 par la signature d’un protocole d’accord avec la Direction générale des impôts pour le règlement définitif et irrévocable d’un montant de 7,45 millions de dirhams (MDH), précise la société. En conséquence, le résultat net annuel à fin décembre 2017 sera légèrement impacté par cette charge fiscale exceptionnelle par rapport au résultat de l’exercice 2016, a-t-elle expliqué.

Néanmoins, Sothema affirme qu’elle demeure confiante en terme de solidité de ses fondamentaux et de ses perspectives de développement.