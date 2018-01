Hausse du nombre de passagers à l’aéroport international Marrakech-Ménara

Le nombre de passagers enregistré au niveau de l’aéroport international de Marrakech-Ménara, durant les 11 premiers mois de l’année 2017, a connu une hausse de 10,99 % comparativement à la même période de l’année 2016.

Selon des statistiques de l’Office national des aéroports (ONDA), 3.957.543 passagers ont utilisé l’aéroport international de Marrakech-Ménara durant cette période, contre seulement 3.565.794 passagers au cours de la même période de l’année 2016.

Pour le seul mois de novembre dernier, ce sont 412.639 passagers qui ont utilisé cette plateforme aéroportuaire pour leurs déplacements, contre seulement 352.434 passagers durant le même mois de l’année 2016, soit une augmentation de 17,08 %.

S’agissant des mouvements d’avions, l’aéroport international Marrakech-Ménara a enregistré 21,14% du total du mouvement aérien des aéroports du Royaume, conservant ainsi la 2è place à l’échelon national, juste après l’aéroport international Mohammed V de Casablanca (46,26%).

Pour ce qui est des Top 5 des premières lignes aériennes internationales en termes de nombre de passagers pour le mois de novembre dernier, la ligne aérienne Marrakech-Paris-Orly est arrivée en 3è position du classement avec 40.508 passagers, soit 3,27% du total du mouvement du trafic aérien commercial au Maroc alors que la quatrième position de ce classement, est revenue à la ligne aérienne Marrakech-Gatwick (Grande-Bretagne) avec 32.321 passagers, soit 2,61%.



Résultat de l’adjudication du 2 janvier

Un montant de 1,87 milliard de dirhams (MMDH) a été desservi sur un total de 3,23 MMDH, lors de l’opération d’émission de bons de Trésor par adjudication du 2 janvier 2018, a indiqué la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Il s’agit de valeurs d’une maturité de 52 semaines et de 2 ans qui portent sur des montants respectifs de 120 millions de dirhams et 1,75 MMDH, souscrites à des taux de 2,39% et 2,56%, a précisé la DTFE. Le règlement des bons souscrits interviendra le 8 janvier, a ajouté la même source.