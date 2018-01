Concours

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) organise le concours du "fonctionnaire distingué", au titre de l’année 2017, au niveau de l'administration centrale, du Centre national de formation des cadres, ainsi que des directions régionales et établissements pénitentiaires.

Le concours, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la DGAPR visant à valoriser le rôle du facteur humain, constituera une occasion annuelle pour la sélection des meilleurs fonctionnaires connus pour leurs importants rendements et leur respect des règles de déontologie et de discipline, indique un communiqué de la DGAPR, ajoutant que l’évènement sera également une occasion pour améliorer la qualité et la performance des services des établissements pénitentiaires, en les encourageant à l’innovation, l'excellence et la bonne initiative.



Démantèlement

Dans le cadre de l'application de la loi 77-15 interdisant la vente, la fabrication et la détention des sacs en plastique, les éléments de la Gendarmerie Royale ont procédé, le 30 décembre dernier, au démantèlement de deux ateliers clandestins de fabrication de sacs en plastique, indique mardi un communiqué de la Gendarmerie Royale.

Le premier atelier est implanté au douar Dar Laarej, caïdat Sâada, préfecture de Marrakech, et l'autre se situe au Douar Ouled Hadda, commune rurale Sidi Hajjaj, province de Médiouna, précise la même source.

Ces opérations ont permis la saisie de sept tonnes 771 kg de sacs en plastique, deux tonnes 150 kg de plastique en rouleaux, quatre tonnes 878 kg de matière première (polyéthylène) et une tonne de déchets de plastique, ainsi que 18 machines de fabrication.



Fès

Les éléments de la Gendarmerie Royale d'Ouled Tayeb relevant du commandement régional de Fès ont interpellé, le 29 décembre dernier, un individu recherché depuis le 25 mai 2017 pour son implication dans une affaire de fabrication clandestine de détergents, portant frauduleusement les noms commerciaux de certaines marques connues en la matière, apprend-on mardi auprès des autorités locales de la wilaya de Fès-Meknès.

La perquisition effectuée dans un domicile aménagé par le malfrat aux fins de son activité illicite, sis au douar Tlalsa, commune rurale Ain Chkef (province Moulay Yacoub), a permis la découverte et la saisie de plus de 10.000 litres de ces produits contrefaits, conditionnés dans des bouteilles, prêts à être commercialisés, précise-t-on de même source.