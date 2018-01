Salé

Une personne a trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la circulation, survenu tôt lundi matin, au niveau de l’arrondissement Bab Sebta à Salé, apprend-on auprès des autorités locales.

Une voiture légère a percuté un poteau en béton armé d’un immeuble près du marché de gros des fruits et légumes. L’un des trois occupants du véhicule est mort sur le coup et un autre a été grièvement blessé, tandis que le conducteur a pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.



Fès

La célébration de la 8ème Journée annuelle de Fès aura lieu, du 4 au 7 janvier, à l’initiative du ‘’Forum marocain des initiatives environnementales’’.

Placée sous le thème ‘’Le développement de Fès et les questions de la durabilité’’, cette manifestation tend à débattre des mécanismes et des moyens à même de relancer la dynamique socio-économique de la ville et de mettre en valeur son patrimoine millénaire, afin de lui redonner son lustre d’antan

Initiée notamment en partenariat avec la commune urbaine de la ville, le conseil régional et l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, cette rencontre vise également à examiner les dysfonctionnements et les problèmes qui entravent le développement de la ville et entachent son paysage urbanistique.



El Arjat

La direction de la prison locale El Arjat 1 a annoncé qu’un détenu est décédé, vendredi, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina à Rabat, des suites d’une crise cardiaque. Le défunt, qui souffrait d'une maladie cardiaque, faisait l'objet d'un suivi médical permanent depuis son incarcération le 30/04/2010, indique la direction qui précise qu’il a pu bénéficier de 91 examens médicaux au niveau des établissements pénitentiaires où il était incarcéré, et de 45 en dehors, dans des hôpitaux. Le défunt avait été transféré de la prison locale de Tiflet à celle d’El Arjat pour hospitalisation au CHU Ibn Sina sur ordonnance de son médecin soignant de l’hôpital provincial de Khémisset et admis directement à l’hôpital le même jour (28 décembre).

Le détenu purgeait une peine de 10 ans pour détention et trafic de drogue.