Santé



Une équipe médicale et infirmière spécialisée du centre hospitalier Al Ghassani de Fès a réalisé avec succès une opération chirurgicale au profit d’un jeune homme de 27 ans souffrant d’une péricardite constrictive chronique.

Après les examens cliniques et radiologiques au service de cardiologie de l'hôpital, le diagnostic de péricardite constrictive chronique a été posé, nécessitant une intervention chirurgicale, indique la délégation régionale de la santé, qui précise que l’opération a duré environ trois heures et s’est déroulée dans de ‘’bonnes conditions’’. Selon la même source, l'acte chirurgical a été ‘’un succès’’, et le patient ‘’se porte bien’’.

Une équipe composée de cardiologues et de spécialistes en réanimation et en anesthésie, ainsi que des infirmiers et un staff administratif, a veillé au bon déroulement de cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’accès aux services de santé en faveur des groupes vulnérables.

Cette opération a été rendue possible grâce au ‘’savoir-faire de l’équipe médicale et aux efforts déployés par le ministère de la Santé en matière de réhabilitation et d’équipement de l’hôpital Ghassani, dont le service des maladies cardiovasculaires, pour répondre aux attentes de la population locale’’, relève-t-on.



Drogue



Les éléments de la police judiciaire de la ville de Tan Tan ont saisi, lundi sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), 2 tonnes et 988 kg de chira, ainsi que des équipements marins suspectés d'avoir été utilisés dans des opérations internationales de trafic de drogue et de psychotropes.

Les recherches effectuées dans le cadre de cette affaire ont abouti à la mise en surveillance d'une maison située dans une zone désertique à environ 12 kilomètres du sud-ouest de Tan Tan, soupçonnée de servir de base arrière au stockage des drogues et équipements marins utilisés dans ce trafic, indique dans un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Il fait savoir qu'il a été procédé à l'arrestation du propriétaire du lieu, âgé de 43 ans, et de la saisie de 101 paquets de chira de quatre canots pneumatiques, cinq moteurs, 12 bidons d'essence contenant 720 litres, d'un véhicule 4x4 et d'un fusil de chasse chargé de 16 cartouches.