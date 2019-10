Drogue



Une opération conjointe, menée par les éléments de la sûreté nationale et de la douane lundi soir au port de Tanger-Med, s'est soldée par l'arrestation du conducteur d'un camion de transport international routier (TIR) et la saisie de 2,2 tonnes de chira destiné au trafic international, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La saisie de cette grande quantité de drogue est intervenue dans le cadre des formalités du contrôle frontalier et des perquisitions du camion saisi qui s’apprêtait à aller vers l'Espagne, a précisé la DGSN dans un communiqué.

Le mis en cause, âgé de 34 ans, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête effectuée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les ramifications régionales et éventuels liens internationaux de ce réseau criminel qui serait impliqué dans cette affaire, conclut le communiqué.



Environnement



La première édition de la Journée de l’Oriental pour l’environnement (JOE), organisée par l'Association «Yes Green Maroc», a débuté lundi avec pour objectif de sensibiliser à plusieurs questions liées à l’écologie et au développement durable.

Cette rencontre scientifique, à laquelle participent des professeurs universitaires, des chercheurs, des étudiants et des responsables concernés par l’environnement, a choisi pour cette première édition le thème «Etat des lieux de l’environnement dans la région de l’Oriental, entre ressources et risques : une démarche collective d’engagement pour une économie verte et durable».

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association Yes Green Maroc, Mourad Arabi, a indiqué que cette rencontre, organisée à l’occasion de la Journée arabe de l’environnement, examinera un ensemble de questions touchant la situation environnementale dans la région de l’Oriental, qui fait face aux phénomènes de la sécheresse et des changements climatiques.

De nombreux exposés et travaux de recherche sont présentés lors de cet évènement pour permettre un échange des idées et des expériences et un transfert du savoir, a-t-il souligné, ajoutant que la JOE porte aussi sur une exposition d’associations et équipes de recherche sur des questions écologiques et des solutions de développement durable.