Accident



Les pluies torrentielles intenses qu’a connues la province d'Al Haouz mercredi soir ont provoqué une hausse du niveau des cours d’eau et des ruisseaux et un éboulement au point kilométrique 230 sur la route nationale N° 7 au niveau du douar Touk Al Khair, relevant de la commune Ijoukak dans le Caidat Talat N' Yaâcoub (Cercle Asni), ont indiqué les autorités locales de la province, précisant qu’un véhicule de transport mixte a été enseveli sous les amas de rochers et de terre.

Aussitôt informés par une des personnes qui se trouvait sur place, les autorités locales et les services de sécurité et de la protection civile ainsi que les équipes de la Direction provinciale de l'équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, ont été mobilisés pour prendre les mesures nécessaires, ajoute la même source, notant que les efforts se poursuivent pour dégager les boues qui ont atteint près de 20 m de hauteur, dans le but d’extraire ce véhicule, repêcher ses occupants potentiels et de rétablir la circulation sur cet axe routier.

L’opinion publique sera tenue informée à temps des développements relatifs à cet incident, conclut la même source.



Conférence



La promotion de l’employabilité des jeunes en milieu rural est le thème central d’une rencontre organisée, jeudi au douar Ouled Yahya relevant de la commune de Rislane dans la province de Berkane, par l’Association "Maison familiale rurale Beni Snassen", une structure au service de la formation professionnelle agricole et du développement du territoire.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a expliqué que cette rencontre s’inscrit dans le sillage du processus d’appui aux initiatives individuelles et collectives d’auto-emploi en milieu rural.

Il a salué dans ce sens les efforts louables déployés par les différentes parties concernées en conformité avec les orientations éclairées de SM le Roi Mohammed VI au sujet de la nécessité de mettre à profit les acquis du développement agricole et rural afin d’en faire un véritable pourvoyeur d’emplois productifs et durables.

L’objectif étant d’améliorer les conditions de vie et d’établissement en milieu rural et de favoriser l’émergence d’une classe moyenne agricole qui servira de levier de développement socio-économique local, a-t-il poursuivi.