Application



Le secrétariat d’Etat chargé du développement durable a annoncé, lundi à Rabat, le lancement de l'application mobile IPlages, destinée à fournir au grand public diverses informations sur les plages, notamment la qualité des eaux de baignade. Disponible actuellement en Android, cette application, dont la mise en service a été annoncée lors de la conférence de presse de présentation du rapport national sur la surveillance de la qualité des eaux de baignade des plages du Royaume, permet également de faciliter le choix des plages à visiter, soit par rapport à leur proximité (localisation), soit en déplaçant la carte géographique sur tout le littoral marocain, proposant, par là même, l'itinéraire pour se rendre à la plage choisie.

Selon la secrétaire d'Etat chargée du développement durable, Nezha El Ouafi, cette application développée par le laboratoire national des études et de surveillance de la pollution (LNESP), permet l'accès du grand public à l'information concernant la conformité de la qualité des eaux de baignade aux normes et de fournir les informations sur les services et infrastructures disponibles sur les plages.

S'exprimant à cette occasion, elle a précisé que cette conformité est catégorisée selon les normes en vigueur relatives à la qualité des eaux de baignade, à savoir la norme (NM 03-7-200), ajoutant que les informations la concernant sont mises en ligne dans le site web du laboratoire et dans cette application et ce, d'une manière périodique chaque 15 jours.

Le secrétariat d’État chargé du développement durable a rappelé que les données sur la qualité des eaux de baignade sont également accessibles en temps réel sur le site web http://www.labo.environnement.gov.ma.



Trafic



Les services sécuritaires de Marrakech ont procédé en fin de semaine, au démantèlement d'une bande criminelle spécialisée dans le trafic de drogue au niveau du quartier M'Hamid Laqdim.

Selon une source sécuritaire, cette opération intervient suite à l'interpellation par les services sécuritaires du 20è arrondissement de police de Marrakech, d'une personne multirécidiviste pour trafic de drogue faisant l'objet de deux avis de recherche au niveau national pour le même crime.

Le mis en cause a été arrêté en possession de deux plaquettes de drogue de chira prêtes à être écoulées et d'une somme d'argent provenant de son activité illicite.

La même source indique que suite à l'approfondissement de l'enquête, les éléments sécuritaires ont réussi à identifier ses deux fournisseurs. Une embuscade a permis d'interpeller l'un d’entre eux en possession de deux plaquettes de drogue du chira et d'une somme d'argent provenant de cette activité illicite.