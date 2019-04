Arrestation



Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a arrêté, samedi matin sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les mis en cause, âgés de 29 et 31 ans, ont été arrêtés dans une ville du Nord du Royaume.

Ils étaient en possession de 2443 comprimés d'ecstasy, de trois téléphones portables et d’une somme d’argent qui pourrait provenir du trafic de drogue, indique le communiqué.

Les deux individus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que des recherches et des investigations se poursuivent pour identifier les autres complices dans cette activité criminelle.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires continues menées par les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes.



Formation



Le Bureau national Erasmus+ Maroc organise, en collaboration avec l’Association Erasmus+ Student and Alumni Association (ESAA), une caravane du 14 au 27 avril dans plusieurs villes du Royaume au profit de 1.200 professeurs et 1.950 étudiants, sous le signe "La caravane Erasmus+: changer sa vie, ouvrir son esprit".

La caravane du programme "Erasmus+" de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport présente des opportunités offertes en vue de renforcer les capacités des participants et répondre aux appels à candidatures, indique un communiqué l’Association ESAA. Elle offre, également, un large éventail de possibilités dont la mobilité internationale des étudiants, enseignants et personnel administratif, le cofinancement des projets de coopération entre les universités marocaines et européennes. Ces projets visent la modernisation et l’échange pour l’innovation dans l’enseignement supérieur.

Depuis 2014, un total de 3.367 étudiants et enseignants marocains ont bénéficié de bourses de mobilité Erasmus, précise le communiqué, soulignant que les universités marocaines partenaires ont également accueilli 1.770 étudiants et staffs européens.



Le Maroc est le deuxième pays partenaire dans la région Sud de la Méditerranée, en termes de renforcement des capacités des universités avec 33 projets en cours s’inscrivant dans la réforme actuelle de l’enseignement supérieur au Royaume.

Au Maroc comme dans les pays partenaires, le bureau national Erasmus+ a pour mission de collaborer avec l’UE et le ministère de l’Enseignement supérieur dans l’exécution du programme Erasmus+ à travers la mobilisation, l’information et la sensibilisation aux opportunités offertes par ce programme.

Il s’agit aussi du suivi des projets cofinancés dans le cadre d'Erasmus+ et de l’accompagnement des universités et établissements de l’enseignement supérieur dans leurs efforts d’internationalisation et d’ouverture.

La caravane sillonnera les villes de Tétouan, El Hoceima, Oujda, Fès, Béni Mellal, Er-Rachidia, Marrakech, Agadir, Safi, El Jadida, Casablanca et Rabat.