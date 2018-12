Championnat D1



L'Olympic de Safi s'est imposé samedi sur la pelouse de l'AS FAR par 3 buts à 2, en match de la 10è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Les trois réalisations des visiteurs ont été inscrites par Koffi Boua (1è), Yahia Attiat Allah (30è, pen) et Claudio Rafael Do Nascimento Santos (65è), tandis que l'AS FAR a réduit le score par Ibrahim Bazghoudi (5è) et Luvumbu Nzinga (56è).

Cette victoire a permis à l'Olympic de Safi de se hisser à la 1ère place avec 15 points, alors que l'AS FAR coule en bas du classement avec 9 points.



EN de futsal



L'équipe nationale marocaine de football en salle s'est imposée, samedi, face à son homologue chinoise sur le score de 6 buts à 4, dans le cadre d’un tournoi international en Chine.

Les buts des Nationaux ont été signés Hicham El Mesrar, auteur d'un doublé, Bilal Bekkali, Mohamed Jaouad, Achraf Saoud et Youssef Mezrai.

La sélection nationale devait affronter dimanche la sélection mexicaine.

Vendredi, l’équipe marocaine s'est inclinée face à son homologue roumaine sur le score de 3 buts à 2.

Les deux réalisations des hommes de Hicham Deguig ont été signées Soufiane El Mesrar, auteur d'un doublé.