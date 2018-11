Arrestation



Les éléments de la préfecture de police de Marrakech ont arrêté, jeudi après-midi, un ressortissant français d'origine algérienne et ce, en exécution d'un mandat d'arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises, pour son implication présumée dans une affaire de vols avec violence, usages d'armes à feu et évasion d'un établissement pénitentiaire.

Le mis en cause, âgé de 34 ans, a été appréhendé dans le cadre des efforts continus déployés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) afin de renforcer les mécanismes de coopération internationale en matière sécuritaire visant à lutter contre le crime organisé transfrontalier et d'arrêter les individus recherchés sur le plan international, indique un communiqué de la DGSN.

Le suspect faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis début novembre par les autorités judiciaires françaises, après son évasion d'un établissement pénitentiaire où il était détenu sur fond de son implication dans une affaire pénale relative aux vols multiples et à l'usage d'armes à feu, selon la même source.

Le prévenu a été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire, en parallèle avec les démarches de procédure de son extradition par les autorités marocaines compétentes, conclut le communiqué.