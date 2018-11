Arrestation



La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a procédé, dans une opération conjointe avec le service préfectoral de la police judiciaire d'Oujda et sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), à l'arrestation de six individus, dont des intermédiaires, des trafiquants de bijoux et un responsable d'une entreprise minière soupçonnés d'être impliqués dans une affaire d'exploitation minière sans permis et de trafic illicite d'objets de valeur historique.

Les arrestations ont eu lieu, lundi après-midi, à Oujda et à "Touissit Boubker" à la frontière est du Royaume, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que l'opération de fouille réalisée dans le cadre de cette affaire s'est ainsi soldée par la saisie de 128 anciennes pièces de monnaie en argent, 17 sacs en plastique remplis de cuivre et de plomb brut en plus d'une somme de 359.700 DH, quatre voitures ainsi que des équipements pour la fusion et l'extraction de matériaux.

Les prévenus ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider la nature des actes criminels qui leurs sont imputés, relève la même source, soulignant qu'une autre investigation est en cours pour vérifier l'authenticité historique des pièces de monnaie saisies et localiser les lieux d'extraction des matériaux saisis. Elle permettra aussi de d’identifier les autres personnes impliquées dans des opérations de trafic illicite de ces matériaux.



Accident



Un total de vingt personnes ont été tuées et 1.874 autres blessées, dont 71 grièvement, dans 1.435 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 12 au 18 novembre 2018, a indiqué lundi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces accidents sont dus principalement à l'inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'inadvertance des piétons, à l'excès de vitesse, au changement de direction sans signalisation, au défaut de maîtrise des véhicules, au non-respect du stop, au changement de direction non-autorisé, à la conduite en état d'ivresse, au non-respect des feux de signalisation, à la circulation sur la voie de gauche et en sens interdit, et au dépassement défectueux, a précisé la DGSN dans un communiqué.