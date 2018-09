Agadir



La ville d'Agadir planche sur un projet de rénovation de la Vallée des oiseaux, un parc animalier urbain qui constitue l'une des attractions de la station balnéaire. Un bureau spécialisé a été mandaté pour élaborer des études techniques et de faisabilité pour la restauration et la mise à niveau du site qui semble battre de l'aile depuis quelques années en raison de nombreuses difficultés.

La finalisation du plan s'étendra sur six mois et sera réalisé par une équipe d'architectes, paysagistes, zoologues, urbanistes et gestionnaires de projets touristiques, indique-t-on lors d'une réunion mercredi du conseil préfectoral d'Agadir Ida Outanane.

Construit entre 1982 et 1986, ce parc s'étale sur une superficie de près de 3 hectares à l'intersection de trois artères principales du centre-ville. Il a ouvert ses portes au public en mai 1989, et compte plus de 500 espèces d'oiseaux et près d'une cinquantaine d'animaux de différents continents.

Attraction touristique et lieu de détente prisé par les locaux comme les touristes, ce site naturel est aussi un espace écologique au vu des animaux et des oiseaux rares qui y vivent, et ses nombreuses espèces végétales, cours d'eau, et cascades artificielles.