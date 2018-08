Mathématiques

La délégation marocaine a signé des "résultats très honorables" à la 59ème édition de l'Olympiade internationale de mathématiques, qui a eu lieu du 4 au 14 juillet à Cluj-Napoca, en Roumanie, a indiqué le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ainsi, trois des six élèves marocains en lice ont obtenu la "mention honorable", ce qui constitue une performance "très honorable eu égard au palmarès de la majorité des pays participant à cette compétition", affirme le ministère dans un communiqué.

Il s'agit d’Aymen Echarghaoui, qui a obtenu un score de 43,17% en deux jours de compétition, de Zakaria Hamzaoui (38,11%) et d’Ahmed El Bajdali (30,52%), précise le communiqué.

Le Maroc, représenté par six élèves, a pris la 73ème place parmi 107 pays ayant engagé 632 participants, fait-on savoir, ajoutant que les trois premiers au classement sont, respectivement, les Etats-Unis, la Russie et la Chine.



Education

nationale

2.044 lauréats des centres de formation administrative et pédagogique au titre de l'année 2018 ont été affectés dans les différentes directions provinciales relevant du ministère de l’Education nationale.

Il s'agit des lauréats des centres de formation des inspecteurs de l'éducation (CFIE), des centres d’orientation et de planification de l’éducation (COPE) et du cycle de formation des cadres de l'administration pédagogique et des cadres du corps d’appui administratif, pédagogique et social aux centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF), indique un communiqué du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les lauréats affectés se répartissent entre le CFIE (169 pour l'enseignement primaire, 126 pour l'enseignement secondaire qualifiant et 5 pour les services matériel et finances) et le COPE (88 pour la planification de l'éducation et 29 pour l'orientation), en plus de 1.627 autres issus du cycle de formation des cadres de l'administration pédagogique et des cadres du corps d’appui administratif, pédagogique et social relevant des CMREF, précise la même source.

Selon la même source, les recours seront recevables dans un délai de sept jours à compter de la date de publication de ces résultats, via les académies régionales du lieu d'affectation, qui les transmettront avant le 3 septembre.