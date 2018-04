Divers sportifs

Golf



Le Team de la golfeuse professionnelle anglaise Johnson Trish s’est adjugé, mardi soir, l’épreuve "PRO AM", comptant pour la 24ème Coupe Lalla Meryem de golf, qui se déroule du 16 au 22 avril au Royal golf Dar-Esalam à Rabat, sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI.

Composé d'Antoine Maes, Wafaa Bellamine et Hélène Potdevin, le Team Trish a remporté cette épreuve, qui s’est déroulée sur le Parcours bleu, avec un total de (-13). Il a devancé l’équipe qui comprend SAR le Prince Moulay Rachid, aux côtés de Omar Lahjomri, Karim Guessous et la professionnelle anglaise Florentyna Parker (-13), alors que l’équipe de la Suédoise Nilsson Emma, Mohamed Benmoussa, Mehdi Khales et Hicham Balafrej a occupé la troisième place (-12).

L’épreuve "PRO AM" constitue une occasion pour les joueuses professionnelles devant prendre part à la Coupe Lalla Meryem de se familiariser avec les parcours qui vont abriter les compétitions officielles.



Championnat D1



Le KACM s'est imposé, à domicile, face au RCOZ sur le score de 3 à 2, mercredi en match comptant pour la 25ème journée de Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au Grand Stade de la cité ocre.

Cette victoire permet au KACM de grimper à la 11ème position avec 29 points, alors que le RCOZ (25 points) est 14ème.

Par ailleurs, le bal de la 26ème journée du championnat sera ouvert aujourd’hui par la rencontre qui opposera, à 17h00 au stade Saniet Rmel à Tétouan, le CRA au RAC.



Football



La sélection nationale de football (U19) s'est inclinée face à son homologue sud-coréenne sur le score de (0-1), mercredi en match de la première journée du tournoi "JS Suwon Cup 2018", qui se tient jusqu'au 22 avril 2018 à Suwon (banlieue de Séoul).

Lors du deuxième match (20 avril) de ce tournoi, qui connaît également la participation de la sélection mexicaine, les Lionceaux de l'Atlas seront opposés au Vietnam.



Raid



La première édition du raid sportif Agoudal a été organisée, du 16 au 18 avril, dans la commune d’Imilchil relevant de la province de Midelt à l’initiative de l’Association Akhiam pour le développement économique et social. Au total, 53 participants répartis en 26 équipes ont pris part à ce raid sportif qui est une combinaison entre un Trail (course à pied en pleine montagne) et une course de vélo tout terrain (VTT).

Au terme de cette première édition initiée en partenariat avec les Associations françaises "les Toqués de la Dalle" et "Solidarité, Echange Nord Sud", l’équipe des "Potions magiques" s’est vue classée première dans la catégorie "mixte" avec un cumul de temps de 05 h 48 mn 55 s.

Dans la catégorie "dames", la première place est revenue à l’équipe "Raid Hostens" alors que l’équipe "Prado 2" a occupé la première marche du podium de la catégorie "hommes" au classement général de la compétition.