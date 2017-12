Divers sportifs

Championnat D2



Voici les résultats de la quinzième journée du Botola Maroc Telecom D2 de football à l'issue du match joué lundi qui a tourné à l’avantage de l’USK au détriment du MAS (2-0), sachant que la rencontre WST-CAYB devait avoir lieu hier.

Résultats :

USK-MAS : 2-0

OD-RBM : 1-0

RB-ASS : 0-0

WAF-KAC : 3-0

USMO-JCBG : 0-1

IZK-MCO : 2-2

JSKT-JSM : 2-2

Classement

1-RBM : 32 pts

2-CAYB : 29 pts (2 matches en moins)

3-MCO : 27 pts

4-OD : 25 pts

5-WAF : 24 pts

6-MAS : 23 pts

7-JSM : 20 pts

8-IZK : 18 pts

USK : 18 pts (2 matches en moins)

10-RB : 16 pts

CJBG : 16 pts (1 match en moins)

12-KAC : 14 pts

ASS : 14 pts

14-JSKT : 12 pts

15-WST : 9 pts (1 match en moins)

16-USMO : 7 pts



Coupe du Trône

handisport



Les phases finales des sports collectifs pour personnes à besoins spécifiques, comptant pour la Coupe du Trône 2016-2017, ont été disputées, samedi, au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat avec la participation des six clubs finalistes.

La première finale du football des sourds a été remportée par l'Association des parents des élèves de Meknès, qui a pris le dessus sur l'Association Hassania des sourds-muets sur le score de 2 à 1, à l'issue des qualifications qui ont mis en lice 14 autres clubs. Dans les compétitions du volleyball assis, qui ont connu la participation de 14 formations, le titre est revenu à l'Association sportive de Salé, qui s'est imposée sur le score de 3 manches à 0 face au club Al Moustakbal des personnes en situation de handicap.

La dernière finale disputée en basketball en fauteuil roulant a été remportée par le club les Fils du Boughaz de Tanger qui a dominé l'Association sportive Souss-Agadir des handicapés par 36 à 35.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la FRMSPH, Hamid El Aouni, a souligné que ces phases finales viennent clôturer une saison couronnée par d'excellents résultats, dont le titre africain remporté par la sélection nationale de basketball en fauteuil roulant et sa qualification pour les championnats du monde de cette discipline.

A l'issue de ces compétitions, les trophées ont été remis aux clubs vainqueurs, lors d'une cérémonie marquée par la présence du chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani, du président de la FRMSPH, également vice président du Comité paralympique africain, de représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que d'autres personnalités.