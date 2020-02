Divers sportifs

Football



L'équipe de l'Académie Mohammed VI de football s'est qualifiée pour les demi-finales de la 9è Coupe internationale "Al-Kass" (groupe 2), au terme de sa victoire mercredi face au Glasgow Rangers sur le score de 3 à 2. Les trois buts des Marocains ont été l’œuvre de Mouad Dahak (9è), Hassan Aqboub (27è) et Omar Sadik (83è), tandis que Charlie Lindsay a signé un doublé pour le club écossais (7è, 66è).

Pour atteindre les demi-finales de cette compétition réservée aux joueurs âgés de moins de 16 ans, l'Académie Mohammed VI s'est adjugé la première place du groupe qui comprenait également l'Inter de Milan et le club turc d'Altinordu. Le club marocain s'était incliné face à l'Inter (3-1) avant de prendre le dessus sur Altinordu (3-0).



Boxe



L’équipe nationale de boxe (messieurs et dames) participera aux éliminatoires africaines pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui se tiendront du 20 au 29 février, dans la capitale sénégalaise Dakar. Le Maroc sera ainsi représenté par les pugilistes Said Moutaraji (52 kg), Mohamed Hamout (57 kg), Abdelhak Nadir (63 kg), Zinelabidine Amerouagh (69 kg), Anas Amrani Zerifi (75 kg), Mohamed Sghir (81 kg), Younes Baala (91 kg) et Ahmed Bourous (poids 91 kg), a indiqué un communiqué de la Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB). Et côté dames, par les boxeuses Rabab Chadar (51 kg), Ouidad Bertal (57 kg), Chaimae Ghadi (60 kg), Oumaima Belahbib (69 kg) et Khadija Mardi (75 kg), a ajouté la FRMB.

Outre les pugilistes, la délégation marocaine sera composée de membres de la direction technique, notamment Munir Barbouchi, Ismaïl Laroussi, Mohamed Misbahi, Dagoberto Rojas, Youssef Sorour, Noureddine Bahlas, Mohamed Hajjaouj et Nadia Regragui.

Ces éliminatoires connaîtront la participation de 164 boxeurs et 57 boxeuses représentant 39 pays africains, qui se disputeront 33 billets pour les JO de Tokyo.