Divers sportifs

Coupe de la CAF

Le match aller qui opposera, le 1er mars prochain, la Renaissance de Berkane au club égyptien d’Al-Masry dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la CAF sera officié par l'arbitre Joshua Bondo (Botswana), a annoncé dimanche la commission des arbitres de la CAF.

Il sera assisté par Arsenio Maringola (Mozambique), Soro Fatsawan (Lesotho) et tchibou Jouba (Botswana).

Le match retour aura lieu le 8 mars.



Botola Pro D2

Voici les résultats des matches comptant pour la 19è journée de la Botola Pro D2 de football, disputés dimanche:

ASS-CJBG : 2-3

CAK-IZK : 3-2

KACM-CRA : 0-0

MAS-KAC: 1-1

OD-RAC: 2-1

SCCM-JSS: 1-1

TAS-WTS: 0-0

USK-WAF: 2-1



Classement

1-RAC : 33 pts

2-MAS : 32 pts

3-SCCM : 30 pts

4-JSS : 29 pts

5-IZK : 26 pts

TAS : 26 pts

CAK : 26 pts

8-OD : 25 pts

9-WAF: 24 pts

CJBG: 24 pts

WST: 24 pts

12-KAC: 23 pts

13-ASS: 22 pts

14-KACM: 20 pts

15-CRA: 17 pts

16-USK: 15 pts



Assemblée

de la FRMBB

L'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération Royale marocaine de basket-ball (FRMBB) se tiendra samedi 29 février, a annoncé dimanche le comité provisoire chargé de la gestion de l'instance fédérale de la discipline. L'Assemblée générale, qui se tiendra au Palais des sports du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, sera consacrée à l'approbation des statuts et des règlements généraux de la fédération, a indiqué la même source dans un communiqué.

Elle constitue une étape cruciale du plan d'urgence mis en place par le Comité provisoire dans le but de remettre de l'ordre dans la gestion de la discipline et réhabiliter ce sport populaire notamment après avoir amélioré la situation des associations sportives de basket et relancer les Assemblées générales des ligues, a fait savoir le communiqué.

La mise en œuvre de ce plan d'urgence vise à baliser le terrain pour les instances de la fédération qui seront constituées ultérieurement, a relevé la même source, notant que cette nouvelle étape doit poser les jalons d'une nouvelle ère basée sur le respect des lois et des statuts.

Cette nouvelle ère s'appuie sur le soutien du département chargé des sports, a rappelé le Comité, précisant que le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports avait souligné la nécessité de trouver des solutions appropriées aux problèmes en suspens et ainsi servir l'intérêt du basket-ball national.