Divers sportifs

Report



La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a décidé de reporter à la fin de la saison actuelle l’Assemblée générale constitutive de la ligue régionale Dakhla Oued Eddahab prévue initialement dimanche 16 février, a indiqué samedi l'instance fédérale.

Ce report intervient dans le but de garantir le succès de cette assemblée, contribuer au développement du football dans la région Dakhla-Oued Eddahab, constituer un plus grand nombre de clubs et présenter un plus grand nombre de candidats, a souligné la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.



Ligue



La Ligue de football de la région de Guelmim-Oued Noun a été constituée vendredi lors d'une assemblée générale tenue à Guelmim.

La ligue a élu à sa présidence Mohamed Mezdoughi, par 18 voix sur les 30 représentant les différents clubs de football de la région.

L'assemblée constitutive a également élu les membres du comité directeur de la ligue et ses statuts.

La ligue va superviser l'organisation des manifestations sportives et contribuer à l'étude, la réalisation des projets d'aménagement sportifs régionaux et la formation des cadres techniques.

M. Mezdoughi a déclaré à la MAP que cette assemblée constitutive s'est déroulée dans un climat "positif", assurant sa volonté d'agir pour "réussir" le travail de la ligue, développer la pratique du football dans la région et plaider pour la modernisation des infrastructures.

Il a appelé dans ce cadre à la création d'un centre d'éducation et de formation dans la région de Guelmim-Oued Noun à l'instar des autres régions du Royaume.



Assemblée



La Fédération Royale marocaine de kick- boxing muay thai-savate et sports assimilés tient le 1er mars son Assemblée générale ordinaire (2018-2019) à la salle Allal Fassi à Rabat (9h00).

A l'ordre du jour de cette assemblée figurent la lecture des rapports financier et moral des saisons sportives 2016-2017 et 2017-2018, leur examen et approbation ainsi que la discussion du budget de l'année prochaine, indique un communiqué de la fédération.



Stade



Le stade Hassan II de football, fermé depuis des mois pour travaux de réhabilitation, a été livré, vendredi, à la commune de Fès. La réhabilitation de ce stade, d'une capacité de 6.000 places, a été réalisée dans le cadre d'un accord de partenariat entre la FRMF et la commune de Fès. Une enveloppe budgétaire de 20 millions de DH a été allouée aux travaux, avec pour objectif de créer un stade répondant aux normes en vigueur.



Saut d’obstacles



Le Club Omnisports de Béni Mellal organisera du 21 au 23 février, le concours national de saut d’obstacles ainsi que les épreuves qualificatives à la Coupe du Trône 2020.

Organisé sous l’égide de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), cet événement sportif d'envergure se déclinera en 22 épreuves prévues sur le circuit équestre dudit club, avec la participation de tous les clubs affiliés à la FRMSE.

A cette occasion, le Club Omnisports de Béni Mellal ouvrira ses portes, gratuitement, au grand public, le temps de permettre aux mordus de cette discipline sportive de partager d'agréables moments, d'apprécier ce sport équestre qui attire de plus en plus de fans, et de découvrir ensemble ses multiples avantages.