Divers sportifs

Arbitrage



La FIFA a désigné trois arbitres marocains pour officier des matches comptant pour la Coupe du monde de football U-17, dont les phases finales se déroulent au Brésil du 26 octobre courant au 17 novembre prochain. L'arbitre marocain Redouane Jiyed a été choisi en tant qu'arbitre de centre (principal) qui sera assisté par ses compatriotes Lahcen Azgaou et Musptapha Akerkad.

Sur la liste des arbitres arabes figurent également le Qatari Al Marri Khamis et l'Egyptien Amin Omar Mohamed. La Confédération africaine de football (CAF) avait retenu Redouane Jiyed et Noureddine Jaafari pour officier la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN), qui s'est déroulée du 21 juin au 19 juillet en Egypte.



Cyclisme



L'équipe marocaine de vélo de montagne a remporté les médailles d'or et d'argent de la course de descente (Downhill), disputée mardi dans la montagne de Sidi Thabet (nord-ouest de Tunis), dans le cadre de la 3ème édition du championnat arabe de vélo de montagne, qui se tient du 29 octobre au 1er novembre dans la capitale tunisienne.

Le Marocain Mohamed Zarhoun a remporté la médaille d’or, en parcourant la distance en 1mn 58 sec, devant son compatriote Abdelkrim El Hayouni qui a réalisé un chrono de 02mn 02 sec, alors que l’Algérien Nour El Islam Berramdane a terminé à la troisième place.

L’équipe nationale marocaine, encadrée par Abderrahim Riadi, assisté par Malki Mohamed, occupe ainsi la tête du tableau des médailles de ce tournoi inscrit au calendrier de l'Union internationale cycliste (UCI) et qualificatif pour les Jeux olympiques de Tokyo-2020.

Quelque 70 coureurs de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, de Libye, du Liban, d'Arabie Saoudite, du Qatar, d'Oman et d'Irak participent à cette nouvelle édition.



Cross country



Environ 180 étudiants ont participé, le week-end dernier à Tarfaya, au championnat provincial de cross-country, dans le cadre des festivités marquant la célébration de la glorieuse Marche Verte.

Cette manifestation est initiée par la section de la Fédération Royale marocaine du sport scolaire (FRMSS) à Tarfaya et la direction provinciale du ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sous le slogan: "Sports scolaires, ancrage de la citoyenneté et de l'éducation inclusive".

Elle ambitionne de contribuer aux efforts visant la formation d'une élite sportive capable de représenter la province aux niveaux régional et national ainsi que dans les manifestations sportives internationales.

L'organisation de ce championnat, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de tutelle en la matière, a aussi pour objectif de mettre en valeur les avantages du sport scolaire, de promouvoir l'éducation et d’améliorer la santé par le biais d'activités physiques et sportives.