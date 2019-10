Divers sportifs

Handball



Voici le programme de la deuxième journée du Championnat national de handball division excellence (2019-2020), qui sera disputée samedi et dimanche:

Groupe Nord:

Samedi : Renaissance de Zaio - Hassania de Guercif (salle couverte de Zaio à 17h) ; Club omnisports de Meknès - Mouloudia d'Oujda (salle El Massira de Meknès à 17h) ; Renaissance de Tanger - Association sportive de Taza (salle Ziaten à Tanger à 17h) et Etudiants de Tétouan - FUS de Rabat (salle Taïb Bakkali à 16h)

Dimanche : Hilal Nador - FAR de Rabat (Salle couverte de Nador à 16h)

Groupe sud :

Dimanche : Kawkab de Marrakech - Mouloudia de Marrakech (Salle Ennakhil à 17h) ; Olympic de Safi - Derb Soltan (Salle Carting de Safi à 17h) ; Olympique Khouribga - Raja d'Agadir (Salle couverte Khouribga à 16h) ; Rabita de Casablanca - Ittihad Nouacer (Salle Bourgoun Zerktouni Casablanca à 16h) et Association sportive de Salé - Wydad de Témara (salle Fathallah El Bouâzzaoui Salé à 16h).



Powerlifting



La sélection marocaine de force athlétique (powerlifting) a remporté trois médailles (deux en or et une en argent) lors du dernier Championnat d'Afrique disputé récemment à Potchesftroom en Afrique du Sud.

En effet, Nizar Belila a conservé son titre de champion d'Afrique dans la catégorie des moins de 105 kg (open) et s'est adjugé l'or de la catégorie Masters, tandis que Ali Akif a été sacré vice-champion en décrochant la médaille d'argent dans les moins de 93kg, indique un communiqué de l'Union marocaine de force athlétique et bras de fer sportif.

Organisée sous l'égide de la Fédération Internationale de powerlifting (IPF), cette compétition continentale a mis en lice 125 powerlifters de treize pays, à savoir l'Algérie, l'Egypte, la Libye, le Bénin, le Cameroun, l'Afrique du Sud, pays hôte, le Maroc, le Zimbabwe, la Namibie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Somalie et le Cap-Vert.



Election



Le Marocain Mohamed El Mamoun a été élu président de la Confédération africaine de force athlétique (powerlifting), a annoncé, mercredi, l'Union Marocaine de force athlétique et bras de fer sportif.

M.El Mamoun, a été nommé pour un mandat de quatre ans à la tête de cette instance, lors de son Assemblée générale, tenue en marge du dernier Championnat d'Afrique de force athlétique, disputé récemment à Potchesftroom en Afrique du Sud, précise un communiqué de l'Union.

M. El Mamoun, actuel président de l'Union marocaine de force athlétique et bras de fer sportif, a obtenu sept voix contre six pour le président sortant, l'Algérien Moussa Messoar.