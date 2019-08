Divers sportifs

Jessi Combs



La pilote automobile Jessi Combs, considérée comme "la femme plus rapide sur quatre roues" après avoir établi un record à 640 km/h en 2013, s'est tuée dans un accident en tentant de battre son propre record, a annoncé la police mercredi. Les secours ont été prévenus mardi qu'une voiture dotée d'un moteur à réaction s'était écrasée dans le désert d'Alvord en tentant de battre un record de vitesse, a indiqué dans un communiqué le shérif du comté de Harney, dans l'Oregon, à l'ouest des Etats-Unis. Les policiers ont identifié le pilote comme étant Jessica (Jessi) Michelle Combs, âgée de 39 ans. "Jessi Combs était morte. Les causes de l'accident restent inconnues et font actuellement l'objet d'une enquête", souligne le communiqué. La femme, qui participait également à diverses émissions de télévision aux Etats-Unis, avait repris les commandes de sa voiture à réaction en octobre 2018 pour améliorer sa performance. Selon des sites spécialisés, elle avait alors dépassé les 680 km/h mais l'essai n'avait pu être officiellement validé en raison d'un problème mécanique. Elle comptait faire encore mieux mardi lorsqu'elle a trouvé la mort.



Serena Williams



Serena Williams a réussi à renverser sa compatriote Catherine McNally (121e joueuse mondiale) en trois sets (5-7, 6-3, 6-1) au deuxième tour de l'US Open, dernier Grand Chelem de l'année 2019. L'Américaine de 37 ans (8e à la WTA) affrontera la Tchèque Karolina Muchova ou la Taïwanaise Hsieh Su-wei au prochain tour.



Arthur Zagre



En parallèle du cas Neymar, qui agite l'actualité du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, le club francilien continue de travailler sur d'autres dossiers. Dans le sens des départs, toujours, Stanley N'Soki est annoncé proche de Nice. Mais un autre départ, plus surprenant, est sur le point d'être acté. Selon nos informations, le jeune Arthur Zagre, qui a fait ses débuts en Ligue 1 dimanche contre Toulouse (4-0), devrait également faire ses valises.

Approché cet été par le LOSC, l'international français U19 est en discussions avancées avec l'AS Monaco qui serait déjà tombé d'accord avec le PSG pour un transfert aux alentours de 10 millions d'euros hors bonus. Le latéral gauche de 17 ans, grand espoir de la formation parisienne, serait même passé chercher ses affaires à Saint-Germain-en-Laye mercredi et pourrait rapidement débarquer sur le Rocher où l'attend un contrat de trois ans, plus deux ans en option.