Divers sportifs

Le Kenya

surclasse

la Tanzanie



La sélection kényane a pris le meilleur sur son homologue de la Tanzanie (3-2), en match disputé jeudi au Caire pour le compte de la deuxième journée (groupe C) de la Coupe d'Afrique des nations de football Egypte-2019.

Dès la 6ème minute de jeu, Simon Msuvan a ouvert le score pour la Tanzanie avant que la sélection kényane n'égalise par le biais de Michael Olunga (39è). Une minute plus tard, Mbwana ally Samatta inscrit un but pour le compte des Taifas Stars. En seconde période, les Harambee Stars ont dominé leur adversaire en inscrivant deux buts par Johanna Olomo (62è) et Olunga (80è).



Madagascar

bien parti

pour les 8e



Madagascar, qui a signé sa première victoire en phase finale d'une CAN (1-0 devant le Burundi jeudi), est bien placé pour aller en 8e de finale de l'édition 2019: un nul face au Nigeria, déjà qualifié, dimanche, l'enverra à coup sûr au prochain tour.

Avec quatre points, contre six pour le Nigeria, leader du groupe B, même une défaite pourrait permettre aux Malgaches d'aller en 8e de finale, comme l'un des quatre meilleurs troisièmes.

Si la Guinée (un point) conserve encore une chance de qualification avant d'affronter dimanche le Burundi, ce dernier est en revanche tout proche d'une élimination après deux défaites en deux matches.