Divers sportifs

Equitation



Le coup d'envoi des compétitions de la 20ème édition du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels "Tbourida", organisée par la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) du 17 au 23 juin, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été donné lundi à Dar Es Salam, à Rabat.

Les épreuves éliminatoires tenues lundi s'étendent sur quatre jours et sont marquées par la participation de 18 troupes seniors (17 ans et plus) et de 6 troupes juniors (entre 12 et 16 ans), en attendant que les épreuves finales soient disputées samedi et dimanche prochains, désignant ainsi la troupe "Sorba" qui remportera cette édition.

Ces "Sorbas" se sont qualifiées après des concours régionaux et inter-régionaux ayant eu lieu dans plus de 20 villes marocaines, marqués par la participation de 250 troupes représentant les différents régions du Royaume et au terme desquels ont été sélectionnés ceux qui prendront part à cette manifestation.

En plus de disputer les compétitions finales samedi et dimanche sans passer par les épreuves successives de demi-finale et de finale, les nouveautés de cette édition consistent aussi à la participation de races barbe ou arabe barbe.



Trail



La 2ème édition du Trail international Agadir Oufella aura lieu le 30 juin courant, à l'initiative de l’Association Souss-Sport, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Conseil de la région de Souss-Massa et le conseil communal d'Agadir.

Cette manifestation sportive vise à faire connaître ce sportif aux niveaux local, national et international, à contribuer à la promotion touristique de la perle du Sud et à mettre en relief les atouts et potentialités que recèle cette région, indiquent les organisateurs.

Ce Trail, dont le coup d'envoi aura lieu à la Place d'Al Wahda, située près de la plage, prévoit la participation de plus de 2.000 concurrents marocains et étrangers dont de grandes figures de la discipline, ajoute-t-on de même source.

Des prix seront remis aux cinq premiers vainqueurs des deux sexes dans les catégories de 5,2 km (enfants), 10 km (amateurs) et 17 km (professionnels), précisent les organisateurs, notant que l'opération d'inscription des participants démarre le 22 juin courant (09h00) à la place Al Wahda.